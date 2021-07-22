/641674/خالد-الغندور-يسخر-من-الأهلي-بعد-التعادل-مع-البنك صورة

سخر خالد الغندور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق من تعادل الأهلي والبنك الأهلي في إطار مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز في المواجهة الذي أستضافها ملعب السلام.

خالد الغندور يسخر من الأهلي بعد التعادل مع البنك وكتب خالد الغندور عبر الفيس بوك بعد تعادل الأهلي والبنك الأهلي بهدف لكل فريق : " ههههههه كريم بامبو الزملكاوي القاضية ممكن"، ويرصد دوت الخليج التعليق. وحقق البنك الأهلي تعادلا هاما مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتازعقب عودة المارد الأحمر للمسابقات المحلية من جديد. تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري في حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف. غيابات الأهلي عن مواجهة البنك يغيب عن الاهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة. قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد. خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.

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