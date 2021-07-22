/641673/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-تعادل-الأهلي-والبنك

شهد جدول ترتيب الدوري المصري تغييرات بعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والتي أقيمت على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز عقب عودة المارد الأحمر من التتويج بدوري الأبطال في المباراة التي تعادل فيها الفريق أمام البنك بهدف لكل فريق، ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والبنك .

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والبنك

الأهلي يتعادل مع البنك في الدوري

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 52 في المركز الثاني بعد التعادل مع البنك خلف الزمالك متصدر الترتيب لكن بفارق مباريات أقل بـ 3 مواجهات عن الفارس الأبيض بينما رفع رصيد البنك الأهلي عند النقطة 26 في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة عن أسوان صاحب المرتبة السادسة عشر.

وأنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون في إطار خوض المارد الأحمر مواجهاته المؤجلة بسبب إرتباطه بالمواجهات الإفريقية.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة البنك في الدوري

حراسة المرمي :علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - السولية - أفشة

خط الهجوم: كهربا - أجاي - محمد شريف

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف.

غيابات الأهلي عن مواجهة البنك

يغيب عن الاهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.