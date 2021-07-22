فيديو جراف.. عيدية الرئيس تصل لأطفال دور الرعاية

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا ضمن تكليفات رئيس الجمهورية، لوزيرة التضامن الاجتماعى بإيلاء الأطفال الأولى بالرعاية كامل الاهتمام والرعاية على مدار حياتهم فى هذه المؤسسات وحتى تخرجهم منها، والمساعدة فى دمجهم بالحياة العملية بعد التخرج والحرص على متابعتهم ودعمهم ليتم دمجهم بالكامل فى المجتمع.

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