/641672/الأهلي-يفقد-نقطتين-في-صراعه-على-الدوري-أمام-البنك

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتازعقب عودة المارد الأحمر للمسابقات المحلية من جديد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في شباك محمود الزنفلي بعد متابعة جيدة لتسديدة جونيور أجاي جناح المارد الأحمر بعد عدة تسديدات متتالية في منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل كريم بامبو لصفوف البنك الأهلي.

الأهلي يفوز على البنك بهدف نظيف في الدوري

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 52 في المركز الثاني خلف الزمالك متصدر الترتيب لكن بفارق مباريات أقل بـ 3 مواجهات عن الفارس الأبيض بينما رفع رصيد البنك الأهلي عند النقطة 26 في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة عن أسوان صاحب المرتبة السادسة عشر.

وأنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون في إطار خوض المارد الأحمر مواجهاته المؤجلة بسبب إرتباطه بالمواجهات الإفريقية.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة البنك في الدوري

حراسة المرمي :علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - السولية - أفشة

خط الهجوم: كهربا - أجاي - محمد شريف

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشاً بعد حصوله علي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه ويحتل المركز الثاني برصيد51 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل البنك المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف فقط عن نادي أسوان صاحب المركز السادس عشر.

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف.

غيابات الأهلي عن مواجهة البنك

يغيب عن الاهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.