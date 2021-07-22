عمرو هندي: ثورة 23 يوليو فصل مضيء من تاريخ مصر.. والجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة التنمية والانحياز للبسطاء

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هنئ النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، الشعب المصرى بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أنها فصل مضيئ من تاريخ الدولة المصرية.

دوت الخليج

عمرو هندي: ثورة 23 فصل مهم من تاريخ الدولة المصرية

وقال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة السياحة، لقد نجحت ثورة 23 يوليو فى اتساع الرقعة الشعبية للطبقة المتوسطة، كما أنها مكنت أبناء الطبقة الفقيرة من تولى المناصب القيادية والتنفيذية المهمة.

وكيل سياحة النواب: القوات المسلحة تعبر عن إرادة الشعب المصرى

وأكد وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عمرو هندي، على أن القوات المسلحة التاريخ المصري وهى تعبر وتنحاز إلى إرادة الشعب المصري وهو ما تحقق فى ثورتي الـ 23 من يوليو والـ 30 يوليو، فى الأول ضد قوى الرجعية وفى الثاني ضد الإسلام السياسي الذى أتبع كل وسائل الترهيب والعنف.

وتابع وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عمرو هندي، حديثه قائلًا:" ثورة 23 يوليو نجحت فى تحسين أحوال المصريين وتطوير البنية الصناعية، حيث امتدت القاعدة الصناعية فى السنوات التى تلت الثورة ووصل عدد المصانع خلال حكم الرئيس جمال عبدالناصر 1200 مصنع وهو عدد ضخم ساهم بدرجة كبيرة فى زيادة القدرة الإنتاجية خلال سنوات حكمه.

وأختتم وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب حديثه قائلًا:" القوات المسلحة تعبير عن الإرادة الشعبية، وهو ما يتحقق الآن بقيادة الرئيس السيسي الذى يعد عهده امتداد لسنوات الكرامة والعزة".