/641670/هند-رشاد-الجيش-المصري-كان-وما-زال-حامي-الأرض-والوطن

صرحت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في أذهان المصريين، خاصة وأنها أكدت للجميع أن الجيش المصري كان وما زال وسيظل دائما سند الأمة والحامي لأرض الوطن، وتمثل هذا في مواقف عديدة أبرزها ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونية 2013، حيث ساند إرادة الشعب المصري، ولنا في التاريخ الكثير من الشواهد، وسيظل هو الحصن المنيع للمنطقة بالكامل.

طفرة كبيرة

وتابعت فى بيان لها حصل عليه دوت الخليج، أن الذكرى الـ69 لثورة يوليو تأتي ومصر تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات والقطاعات والمشروعات القومية، فبالأمس القريب نادت ثورة يوليو بالعدالة الاجتماعية، واليوم ما نشهده من عدالة اجتماعية وبرامج حماية اجتماعية على الأرض ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالبسطاء ومحدودى الدخل والفئات البسيطة، ولعل المشروعات القومية لها نتائج عظيمة على الأرض، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، أو توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف المحافظات.

الواجب الوطني

واختتمت بأن أن ثورة 23 يوليو العظيمة بمثابة الواجب الوطني الذي حرر البلاد، واهتمت بمن يستحقون وهم السواد الأعظم من شعب مصر لذلك كانت وستبقى حركة الضباط الأحرار ثورة مصرية خالصة لجيش ولشعب اختار أن يكون له إرادة في تغيير نظامه، وسيظل الجميع يتذكر هذه الثورة العظيمة المجيدة على مر التاريخ.