محمد مجدي أفشة يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى البنك «فيديو»

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سجل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى البنك في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج الهدف.

وشهدت مباراة الأهلي والبنك لفتة طيبة من لاعبي البنك وذلك قبل لحظات من إنطلاق صافرة بداية المباراة المقرر إنطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز. هدف قفشة#الاهلي 1 × 0 #البنك_الاهلي ⚽️🎥#الاهلي_البنك_الاهلي pic.twitter.com/t2D9Rb733l — AHMED HAMDY (@ahmedhamdyturk) July 22, 2021 أفشة يسجل هدف الأهلي الأول في شباك البنك وقام لاعبو البنك الأهلي ببعمل ممر شرفي للاعبي النادي الأهلي بعد حصول المارد الأحمر على بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على كايزر تشيفز في المواجهة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية. ترتيب الدوري المصري الممتاز يحتل فريق الزمالك صدارة الدوري برصيد 61 نفطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يقع النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من أصل 23 مواجهة خاضها الفريق. يحتل فريق المصر البورسعيدي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 41 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق سموحة المركز الخامس برصيد 40 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 40 نقطة من أصل 26 مواجهة. يحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 38 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 37 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق مصر المقاصة المركز التاسعة برصيد 37 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الجونة المركز العاشر برصيد 36 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق سيراميكا كيلوبترا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الإسماعيلي في المركز ال12 برصيد 32 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق غزل المحلة المركز ال13 برصيد 32 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق المقاولون العرب المركز ال14 برصيد 29 نقطة من أصل 28 مباراة. يقع فريق البنك الأهلي في المركز ال15 برصيد 25 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق. يحتل نادي أسوان المركز ال16 برصيد 25 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق وادي دجلة في المركز ال17 برصيد 23 نقطة خاضها الفريق 27 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في تدريب الدوري برصيد 19 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

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