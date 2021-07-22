/641666/النواب-يواصل-حالة-تكثيف-النشاط-ويأخذ-الرأى-النهائى-على-قانون-الرى-الأحد

وسط حالة تكثيف النشاط والأعمال التي يضطلع بها أعضاء مجلس النواب، يواصل الأعضاء جلساتهم العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الأحد المقبل، ففي الجلسة العامة يوم الأحد، المقبل، يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما يناقش خلال الجلسة العامة بحسب ما رصد دوت الخليج، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وخلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، يحيل 60 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب للحكومة لاتخاذ ما يلزم حيالها، وخلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، يواصل مجلس النواب استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.

وكان قد قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، الإثنين 12 يوليو الماضي، وشهدت الجلسة حينها الموافقة على عدد من التشريعات نهائيا والتي سبق الموافقة عليها في مجموعها في وقت سابق، حيث وجه رئيس البرلمان، قبل رفع الجلسة حينها التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.