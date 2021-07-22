أخبار صندوق دوت الخليج ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2021

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يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر أخبار صندوق دوت الخليج، الذى يعد قاطرة التنمية الاقتصادية التى تعمل إلى جانب المؤسسات التنفيذية على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المهمة والتى لها بالغ الأثر على المجتمع، حيث أنه يساهم فى إعانة الأسر الفقيرة والمتوسطة.

دوت الخليج

آخر أخبار صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج، قدم خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع التنموية التى ساهمت فى إعانة الأسر المصرية، حيث أنه ساهم فى سد ديون الغارمات وعمل على تقديم الدعم والعون اللازم للأسر المصرية الأكثر احتياجًا، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الإسهامات التى قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية.

صندوق دوت الخليج.. قاطرة التنمية المصرية

صندوق دوت الخليج الذى تأسس عام 2014 كان له دور محورى فى العديد من الأزمات التى مرت بها الدولة المصرية، وبرز ذلك بشكل واضح فى ملفات غاية فى الأهمية خاصة عندما تضرر قطاع كبير من المصريين بفيروس كورونا المستجد، مماس سبب حالة من الركود التام فى سوق العمل وزيادة نسبة البطالة فى الدولة المصرية.

قدم العديد من رجال الأعمال الكثير من الإسهامات المالية المقدمة لصالح الصندوق خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى شارك فيه الهيئات الاستثمارية ورجال الأعمال، مثل قناة السويس ورجل الأعمال رامي لكح، وأيضًا هيئة قناة السويس، التى تبرعت بمبلغ 40 مليون جنيه.

انطلاق صندوق دوت الخليج

صندوق دوت الخليج، تأسس بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2014 وكان يسعى إلى إعانة الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم العون والدعم اللازم لهم، وهو ما حدث عندما ضربت السيول العديد من المحافظات مما أثر سلبًا على الكثير من البنايات السكنية.

صندوق دوت الخليج، قدم العديد من القوافل المحملة بالمواد الغذائية والطبية إلى قطاع غزة كنوع من المساهمة الإنسانية وتعبيرًا على مدى ارتباط الشعب المصرى بالشعب الفلسطيني.

هذا وكان قطاع غزة قد تعرض لمدة 11 يوم لقصف مستمر مما دمر العديد من البنايات السكنية والمنشآت الحيوية الهامة، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى التوجه بتسخير كافة قدراتها من أجل تطوير البنية التحتية.