الإمارات تعلن وقوع حادث اصطدام بين طائرتين فى مطار دبى الدولى

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن حادث اصطدام بسيط وقع، الخميس، لطائرتين إحداهما تابعة لشركة فلاى دبى والأخرى لشركة طيران الخليج على ممر بمطار دبى الدولى. وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن الحادث تسبب في وقوع أضرار طفيفة فى ذيل إحدى الطائرتين وجناح الأخرى دون وقوع أى إصابات بشرية. وأضافت أن فريق من الهيئة العامة للطيران المدنى، توجه إلى موقع الحادث لإجراء التحقيق اللازم.

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