إنفوجراف- كامل البيطار.. رحيل أحد عمالقة ورواد العمل الإذاعى

جدة - نرمين السيد - وقدم كامل البيطار العديد من البرامج منها "ليالى الشرق، والرياضة العربية فى أسبوع"، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

من جانبها نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن والأسى، الإذاعى القدير الراحل كامل البيطار، الذى رحل عن عالمنا، اليوم، تاركا إرثا من الأعمال الإذاعية المتميزة التى تعد بصمة وعلامة مميزة فى تاريخ الإذاعة المصرية.

وقال زين، إن الراحل يعد من جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامى، قدم خلال مشواره الإعلامى العديد من الإبداعات التى ستظل محفورة فى عقل ووجدان مستمعى وعشاق الإذاعة المصرية، كما قدم الإذاعى الراحل كامل البيطار العديد من البرامج عبر الإذاعة.