مديرية التضامن بشمال سيناء توزع وجبات وملابس للأطفال الأيتام

جدة - نرمين السيد - وزعت مديرية التضامن الاجتماعى فى شمال سيناء، وجبات وملابس على الأطفال فى دار الرعاية المتكاملة للأيتام بمدينة العريش، وذلك بناءً على توجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.





وقالت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء سعدية محمود حسن، فى تصريح اليوم، إنه جرى توزيع ملابس جاهزة على البنين والبنات المقيمين فى دار الأيتام بالعريش، إلى جانب توزيع مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 500 جنيه بحسب السن عليهم.

وأضافت أن أحدى الجمعيات الأهلية قامت بالتنسيق مع المديرية بذبح عجل وطبخ اللحوم وتوزيعها طازجة على أطفال الدار تحت إشراف كامل من المديرية.

يذكر أن دار الرعاية المتكاملة للأيتام هى الوحيدة على مستوى محافظة شمال سيناء التى ترعى الأيتام (خاصة مجهولى النسب)، حيث إن الدار تخدم 29 طفلًا وطفلة من مجهولى النسب.

وكان فرع جمعية فى شمال سيناء قد قام أمس بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة بتوزيع لحوم 7 عجول على 1.500 أسرة من الأسر الأكثر استحقاقًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء.