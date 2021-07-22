أحمد البلشي لـ دوت الخليج : حياة كريمة انطلاق صاروخي نحو البناء والتنمية والجمهورية الجديدة

/641660/أحمد-البلشي-لـ-تحيا-مصر--حياة-كريمة-انطلاق-صاروخي-نحو-البناء-والتنمية-والجمهورية-الجديدة

أشاد النائب احمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ،التي اطلقها الرئيس السيسي منذ ايام ،خلال فعالية المؤتمر الاول حياة كريمة،مؤكدا انها انطلاق صاروخي نحو التنمية وتطويرقرى الريف المصري، وتحويله الي ريف متكامل الخدمات أسوة بالريف الاوربي.

حياة كريمة

وثمن النائب احمد البلشي،عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، انحياز الرئيس السيسي للطبقة الكادحة وحرصه على توفير حياة كريمة للمواطنيين، فضلا عن القضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم، وادخال البنية التحتية من الصرف الصحي ومياه الشرب.

وقال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ ، ان المبادرة تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه، تسهم فى تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر ، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة ،وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.

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وفى سياق آخر، كان البنك المركزى قد أطلق مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي المبادرة دعمًا لتوجّه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملّك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.