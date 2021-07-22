نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية وموعد اعتمادها رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب دبلوم الصنايع والتجارة والزراعية والسياحة والفنادق بنظام 3 و5 سنوات تصدر قائمة محركات البحث خلال الفترة الجارية في مصر تزامنا مع إعلان موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 واعتمادها رسيما من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب أجازة عيد الأضحى المبارك 1442 أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ما جعلنا نرصد رابط نتيجة الدبلومات الفني 2021 برقم الجلوس لاستخراجها فور اعتمادها رسميا.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وحول موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 لطلاب المدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والمزدوجة، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في تصريحات صحفية، نقلتها مواقع محلية مصرية، إنه من المقرر اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك 1442.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وأضاف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في تصريحاته، أنه يجري حاليا مراجعة أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية 2021، مؤكدًا على أنه تم الانتهاء من التصحيح.

وأكد أن الوزارة تعكف حاليا على تحديد أسماء الطلاب الأوائل من كل شعبة، بالإضافة إلى إعداد النتيجة من نسب لكل شعبة ونسبة عامة من عدد الملتحقين بامتحانات الدبلومات الفنية والناجحين ومن لهم دور ثان والراسبين.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول

وأدى نحو 816948 طالبًا وطالبة امتحانات الدور الأول للدبلوم الفني في 1431 مادة امتحانية، تحت إشراف نحو 212951 ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان، وأجريت الامتحانات في 3111 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية.

فيما شارك في عملية تصحيح الامتحانات نحو 45 ألف معلم على مستوى الجمهورية واستمرت نحو أسبوعين بداية من يوم 26 يونيو الماضي وحتى 10 يوليو الجاري.

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول برقم الجلوس عبر موقع بوابة نتائج التعليم الفني لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات عقدت وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب، في ظل ظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم.