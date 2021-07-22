/641659/موسيماني-يتسبب-في-رحيل-معين-الشعباني-عن-الترجي-تفاصيل

وكتب الحساب الرسمي للترجي التونسي عبر الفيس بوك : " يتقدم الترجي الرياضي التونسي بتحية شكر وتقدير إلى ابن النادي المدرب معين الشعباني على العمل الذي قام به وعلى التتويجات التي تحصل عليها على الصعيدين المحلي والقاري مع فريق أكابر كرة القدم، ويتمنى له بالمناسبة النجاح والتوفيق في محطاته القادمة في عالم التدريب".

الترجي يعلن رسميا رحيل معين الشعباني والسبب موسيماني !!

وواصل الترجي : " يعلم الترجي الرياضي التونسي توصله إلى الإتفاق مع مدرب أول جديد لفريق أكابر كرة القدم سيشرع في مهامه في الفترة القادمة وسيتم لاحقا الإعلان عن إسمه وعن كامل تركيبة الإطار الفني".

واستكمل: "هذا وقد تقرر و بالتنسيق مع المدرب انطلاق التحضيرات للموسم القادم يوم الإثنين 26 جويلية 2021 أي قبل شهرين من بداية البطولة التي ستنطلق يوم 25 سبتمبر وهي فترة كافية للإعداد الجيد والإستعداد الكامل للموسم الجديد 2021 – 2022".

موسيماني يتسبب في رحيل معين الشعباني عن الترجي.. تفاصيل

واختتم: "وسيعلن الترجي الرياضي التونسي لاحقا عن مجموعة فريق أكابر كرة القدم للموسم القادم وذلك حفاظا على سرية وحسن سير الإتصالات مع بعض اللاعبين". وبذلك يكون معين الشعباني هو أول الرحلين بعد الخسارة أمام بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عقب تفوق الأخير على التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال ذهابا وإيابا.

على جانب أخر أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر أمام البنك في المواجهة التي تنطلق بين الفريقين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام.

تشكيل الأهلي لمواجهة البنك في الدوري

حراسة المرمي :علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - السولية - أفشة

خط الهجوم: كهربا - أجاي - محمد شريف

دكة بدلاء النادي الأهلي أمام البنك

ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج ومروان محسن ووالتر بواليا. بينما استبعد كلا من حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا