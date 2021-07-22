/641657/تشكيل-البنك-الأهلي-لمواجهة-المارد-الأحمر-في-الدوري

أعلن خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي ، تشكيل الفريق أمام الأهلي في المباراة التي تنطلق أحداثها بعد دقائق من الأن على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز والذي جاء كالتالي :

حراسة المرمي: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد فتحي - أحمد ياسر - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط : معروف يوسف - فادي فريد - أمير مدحت.

خط الهجوم: موسى ديوارا - أحمد إبراهيم ياسين - محمد حامد عيسى

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الأهلي في الدوري

ويجلس على مقاعد بدلاء البنك الأهلي

محمد مجدي - محمد كوفي - محمود سيد - أحمد شرويدة - محمد بسيوني - أحمد السعدني - حسام الصانع - كريم بامبو - محمد مثانن.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة البنك في الدوري

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر أمام البنك في المواجهة التي تنطلق بين الفريقين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام.

حراسة المرمي :علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - السولية - أفشة

خط الهجوم: كهربا - أجاي - محمد شريف

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المارد الأحمر في الدوري

ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج ومروان محسن ووالتر بواليا. بينما استبعد كلا من حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتقام المباراة بين الأهلي والبنك في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز في أول مواجهة للمارد الأحمر بعد العودة من التوقف بسبب خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة للمباراة بين الأهلي والبنك الأهلي

وتبث قناة ON Time Sports 1 HDالمباراة بتعليق صوتي للمعلق المصري بلال أحمد علام في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون في الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشاً بعد حصوله علي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه ويحتل المركز الثاني برصيد51 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل البنك المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف فقط عن نادي أسوان صاحب المركز السادس عشر.