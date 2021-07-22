التعليم: لا وجود لأخطاء بتصحيح الثانوية العامة ولا توجد أسئلة بإجابتين

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، موضحة أنه لا وجود لأخطاء كما يدعى البعض لأسباب خاصة بهم، ولا إعادة لتصحيح الكيمياء، ولا توجد أسئلة بإجابتين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أشارت إلى أن إعلان نتيجة امتحان طلاب الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع، مع النتيجة النهائية التى من المقرر أن تعلن منتصف أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الطلاب أدوا الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع بداية من 3 يوليو الجارى بعد أن تم إتاحة الأسئلة على موقع الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب سلموا كراسات الإجابة إلى لجان الامتحانات وتم تسليمها إلى الكنترولات لتصحيحها وستعلن مع النتيجة النهائية للطلاب.