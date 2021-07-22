الأنبا أشعياء يرسم شمامسة لـ 29 كنيسة فى طهطا وجهينة

جدة - نرمين السيد - وصلى الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية، القداس الإلهى فى بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة طهطا، وعقب صلاة الصلح بدأ صلوات رسامة المرتلين الجدد. واقتصرت المشاركة فى صلوات القداس والرسامة على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب الشمامسة الجدد فقط، حيث جلسوا متباعدين تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

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