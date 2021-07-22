جدة - نرمين السيد - وسيأخذ المجلس خلال جلسة الأحد، الرأى النهائى على مشروع قانون الموارد المائية والرى، فيما سيناقش تقرير لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وخلال الجلسة العامة الاثنين المقبل، سيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 60 اقتراحا برغبة مقدمة من عدد من النواب بشأن مشكلات فى دوائرهم. والثلاثاء القادم، يستمر المجلس خلال الجلسة العامة فى مناقشة ما يستجد على جدول أعماله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل ولمدة 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.