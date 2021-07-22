الأوقاف: تكليف نوح العيسوى مسؤولا للاتصال السياسى فى الوزارة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للوزارة، أنه تم إعادة تشكيل لجنة الاتصال السياسى على النحو التالى: 1.نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير - رئيسا. 2.الشيخ صبرى ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش - نائبًا للرئيس. 3.عبد الحميد عمر رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية - عضوا. 4. رفيق إبراهيم القاضى مدير عام المكتب الفنى - عضوًا. 5.خالد أبو دلال مدير عام الاتصال السياسى - عضوا. 6.الشيخ خالد أبو القاسم معاون رئيس القطاع الدينى - عضوا.

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