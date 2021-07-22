وزير التعليم ينفى إعادة تصحيح الكيمياء للثانوية العامة: لا توجد أخطاء

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جدة - نرمين السيد - وكتب الوزير خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة ولا وجود لأخطاء كما يدعى البعض لأسباب خاصة بهم".
وتابع الوزير: "لا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا توجد أسئلة بإجابتين".
فى سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتى يشترط للقبول بها اجتيازها لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2021، اعتبارا من السبت 7 أغسطس المقبل وحتى الخميس 19 من الشهر نفسه، على أن يكون التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الخاص بمكتب التنسيق.
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