/641649/الموعد-والقنوات-الناقلة-لـ-مباراة-مصر-والأرجنتين-القادمة-بأولمبياد-طوكيو-2020

يخوض المنتخب المصري الأولمبي مواجهة هامة أمام الأرجنتين بعد أن حقق الفراعنة تعادلا هاما مع إسبانيا في إولى المواجهات بينما تلقت الأرجنتين خسارة موجعة أمام أستراليا.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين القادمة بأولمبياد طوكيو 2020

وتقام المباراة بين مصر والأرجنتين في تمام التاسعة من صباح الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الثانية لأولمبياد طوكيو 2020، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية بينما لابديل عن الفوز بالنسبة لرفاق ميسي من أجل الإبقاء على حظوظهم في التأهل، بينما تبث شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة أحداث اللقاء بين الفريقين.

ترتيب المجموعة الثالثة في الأولمبياد

1- استراليا - 3 نقاط 2- مصر- 1 نقاط 3- اسبانيا- 1 نقاط 4- الارجنتين- صفر نقاط

وأنتهت الجولة الأولى من مواجهات اولمبياد طوكيو 2020 ، وشهدت منافساتها احداث متعددة لعل أبرزها تعادل منتخب مصر مع إسبانيا ووقوع ألمانيا في فخ الهزيمة برباعية وكذلك فرنسا.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب مجموعات اولمبياد طوكيو 2021 كرة القدم

ترتيب المجموعة الأولى في الأولمبياد

1-المكسيك - 3 نقاط 2- اليابان - 3 نقاط 3- جنوب افريقيا - صفر نقاط 4- فرنسا - صفر نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في الأولمبياد

1- رومانيا- 3 نقاط 2- نيوزيلاندا- 3 نقاط 3- هندوراس- صفر نقاط 4- كوريا الجنوبية- صفر نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة في الأولمبياد

1- البرازيل- 3 نقاط 2- كوت دي فوار- 3 نقاط 3- السعودية - صفر نقاط 4- المانيا - صفر نقاط

حقق المنتخب المصري تعادلا غاليا بطعم الفوز على حساب إسبانيا بدون أهداف في مباراة شهدت تألق واضح من خط دفاع الفراعنة والحارس العملاق محمد الشناوي ، ويستعرض دوت الخليج 5 ظواهر في مباراة مصر وإسبانيا.

حصول مصر على نقطة ثمينة من بطل أوروبا وأحد المرشحين لحصد الميدالية الذهبية من البطولة بعد تألق واضح من أبناء النيل على رأسهم خط الدفاع والحارس محمد الشناوي.

أثار شوقي الغريب السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهر في لقطة تبدو محرجة بعد أن ألتقطت الكاميرات قيام المدرب بربط حزامه على الهواء مباشرة.

القائم الأيسر للشناوي ينقذ مصر من الهدف الأول من إسبانيا لتستمر مقولة الشناوي ومعه العارضة ينقذان الفراعنة من هزيمة قاسية.

خروج لاعبان من منتخب إسبانيا خلال أحداث الشوط الأول من أبرز الظواهر الغريبة في مواجهة مصر وإسبانيا حيث أجبرت الإصابة المدير الفني للإسبان على إجراء تغييرين إضطرارين.

تحقيق محمد الشناوي حارس مرمى رقما قياسيا ، حيث أصبح الشناوي أول حارس في تاريخ الكرة المصرية يشارك في بطولات كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات والأولمبياد.