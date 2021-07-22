/641647/ترتيب-الدورى-المصري-الممتاز-قبل-مواجهة-الأهلي-والبنك-الليلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته امام فريق البنك الأهلي اليوم الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري الممتاز. يحتل فريق الزمالك صدارة الدوري برصيد 61 نفطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يقع النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من أصل 23 مواجهة خاضها الفريق. يحتل فريق المصر البورسعيدي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 41 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق سموحة المركز الخامس برصيد 40 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 40 نقطة من أصل 26 مواجهة. يحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 38 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 37 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق مصر المقاصة المركز التاسعة برصيد 37 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الجونة المركز العاشر برصيد 36 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق سيراميكا كيلوبترا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق الإسماعيلي في المركز ال12 برصيد 32 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق غزل المحلة المركز ال13 برصيد 32 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق المقاولون العرب المركز ال14 برصيد 29 نقطة من أصل 28 مباراة. يقع فريق البنك الأهلي في المركز ال15 برصيد 25 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق. يحتل نادي أسوان المركز ال16 برصيد 25 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق وادي دجلة في المركز ال17 برصيد 23 نقطة خاضها الفريق 27 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في تدريب الدوري برصيد 19 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق. قائمة الأهلي وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني، قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي وتضم كلاً من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ووالتر بواليا ومحمد شريف.

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