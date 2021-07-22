/641646/تعرف-على-قرعة-منافسات-المصريين-في-أولمبياد-طوكيو-فعاليات-الملاكمة-ومواجهات-بالجملة-في-التايكوندو-ومباريات-ثلاثي-الفراعنة-في-الجودو

أجريت اليوم الخميس قرعة العديد من منافسات الرياضة بدورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انطلقت فعالياتها اليوم، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج ما أسفرت عنه قرعة أبرز الأحداث الرياضية:

1- قرعة منافسات الملاكمة

يمثل مصر في أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات الملاكمة، الثنائي عبدالرحمن عرابي ويسري رزق. تبدأ فعاليات عبدالرحمن عرابي يوم الأحد 25 يوليو، بينما لاتبدأ فعاليات يسري رزق يوم الخميس الموافق 29 يوليو.

وأسفرت القرعة عن مواجهة عبدالرحمن عرابي، للفائز من: الكولومبي لويس فيفاز والإنجليزي بنجامين وايتتيكر، في دور الـ 16 مباشرة، لوزن 81 كجم، يوم 28 من شهر يوليو الحالي، حيث جنبت القرعة عبدالرحمن عرابي الدور الأول.

2- قرعة منافسات الجودو

يمثل مصر في الجودو الثلاثي: محمد عبدالموجود، ومحمد عبدالعال، ورمضان درويش.

أسفرت قرعة الجودو، عن مواجهة محمد عبد الموجود، والبرازيلي دانييل كارجينين، ضمن منافسات وزن تحت 66 كجم.

ومواجهة محمد عبد العال، والمجري أتتيلا أنجيفاري، ضمن منافسات وزن تحت 81 كجم.

ومواجهة رمضان درويش، والباكستاني شاه، ضمن منافسات وزن تحت 100 كجم.

3- قرعة منافسات التايكوندو

تشارك مصر في أولمبياد طوكيو 2021 في منافسات التايكوندو، بـ 4 مقاعد تم حسمهم من خلال بطولة إفريقيا والتي أقيمت في المغرب، والرباعي هم:

في منافسات السيدات: هداية ملاك في وزن 67، ونور حسين في وزن 49. وفي منافسات الرجال: حسم عبد الرحمن وائل في وزن 68، وسيف عيسي في وزن 80.

وأسفرت قرعة التايكوندو على مواجهة كل من:

نور حسين المصنفة 14 عالميا، والتركية رقية يلديمير المصنفة 3 عالميا، في دور الـ 16ن ضمن منافسات وزن -49 كجم، وتقام المواجهة يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة 6:30 صباحا.

عبد الرحمن وائل المصنف 12 عالميا، والأسباني جافييه بولو بيريز المصنف الخامس، في دور الـ 16، ضمن منافسات وزن -68 كجم، وذلك يوم الأحد الموافق 25 يوليو في تمام الساعة 4:10 صباحا.

سيف عيسى المصنف 5 عالميا، والأسترالي جاك مارتون المصنف 12 عالميا، في دور الـ 16، ضمن منافسات وزن -80 كجم، وذلك يوم الإثنين الموافق 26 يوليو في تمام الساعة 3:45 صباحا.

هداية ملاك المصنفة 11 عالميا والحاصلة على برونزية أولمبياد ريي دي جانيرو، ولفرنسية ماجدة حنين المصنفة 6 عالميا،في دور الـ 16، ضمن منافسات وزن -76 كجم، وذلك يوم الإثنين الموافق 26 يوليو في تمام الساعة 6:00 صباحا.