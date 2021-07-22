استضاف التلفزيون الجيبوتي السفير المصري محمد مصطفي عرفي بمناسبة ذكرى العيد القومي لجمهورية مصر العربية المواكب لذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.
استعرض السفير المصري خلال المقابلة مخرجات لقاء القمة الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيلة خلال زيارة السيد الرئيس إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي، كما تطرق إلى الزخم الحالي الذي يشهده مسار العلاقات الثنائية بهدف تحقيق شراكة إستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وفي سياق متصل، حرص السفير المصري كذلك على استعراض الأبعاد المتنوعة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي استهدفت فيها جموع الشعب استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الثقافية والدينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصري في جيبوتي يجري حواراً مع التلفزيون الجيبوتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.