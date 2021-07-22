طقس رابع أيام العيد.. انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الجمعة 23 يوليو، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، من المتوقع أن يكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة ورطب على السواحل الشمالية، فيما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار والليل أيضاً، فيكون الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. ويوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد "حلايب وشلاتين وأبوسمبل" على فترات متقطعة بنسبة 20%. وتأتى درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالى: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35 للعظمى والصغرى 24 السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 25 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25 جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26

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