الوطنية للإعلام تنعى الإذاعى الكبير كامل البيطار

جدة - نرمين السيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن والأسى، الإذاعى القدير الراحل كامل البيطار، الذى رحل عن عالمنا، اليوم، تاركا إرثا من الأعمال الإذاعية المتميزة التى تعد بصمة وعلامة مميزة فى تاريخ الإذاعة المصرية.





وقال زين- بحسب بيان صادر، اليوم- إن الراحل يعد من جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامى، قدم خلال مشواره الإعلامى العديد من الإبداعات التى ستظل محفورة فى عقل ووجدان مستمعى وعشاق الإذاعة المصرية، كما قدم الإذاعى الراحل كامل البيطار العديد من البرامج عبر الإذاعة منها (ليالى الشرق، والرياضة العربية فى أسبوع)، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

ودعا رئيس الهيئة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الإذاعى الكبير رحل عن عالمنا، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام.