/641642/بعد-انتقادات-هاني-شاكر-محمد-رمضان-يحتفل-بعيد-الأضحى-بصورة-عارية

يحرص الفنان محمد رمضان دائما على مشاركة الجمهور جميع الأحداث التي يمر بها سواء كانت حفلات يقيمها أو مهرجانات يتألق بها أو أزمات يتعرض لها، ولكنه يثير الجدل بشكل مستمر بسبب صوره العارية التي يحاول من خلالها استعراض جسده ما يجعل الجمهور يصفها بالغير لائقة

دوت الخليج يرصد احتفال محمد رمضان بعيد الأضحى

نشر محمد رمضان صورة له أثناء تواجده بالساحل الشمالي والتي تعبر عن استمتاعه بإجازة عيد الأضحى ظهر بها على ظهر مركب فخم في وسط البحر وهو عاري الجسد وأضاف بعد اللمسات الجمالية كالنظارة الشمسية والسلسلة.

محمد رمضان وسط الجمهور في الساحل الشمالي

وشارك رمضان من قبل فيديو له مع الجمهور اجتمع بهم أثناء تأدية صلاة العيد الأضحى المبارك بإحدى مساجد منتجع مارينا الساحل الشمالي، محتفلًا مع الجمهور عقب إنهاءه الفريضة، اذ نشر رمضان مقطع فيديو جديد على أنغام «يا ليلة العيد» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلاله وهو يلتقط صور سيلفي مع جمهوره ومحبيه.

أزمة محمد رمضان مع هاني شاكر بسبب صوره العارية

ونشب مؤخرا أزمة بين محمد رمضان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر اذ قال في حوار له مع برنامج شربل يستقبل على سي إن إن عربية، انتقد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ملابس محمد رمضان في حفلاته الأخيرة، وظهوره "عار" على المسرح، والاعتماد على الرقص بطريقة غير لائقة.

وأشار هاني شاكر إلى أن محمد رمضان يرغب في التجديد وتقديم شيء مختلف، لكن ظهوره "عار" في الجزء العلوي من جسمه أمر أول مرة يحدث في مصر، وصف هاني شاكر، رمضان بأنه ليس مطربا، ولكنه يقدم شكل مختلف من الأغنية والاستعراض أو الشو على المسرح "قد يكون غير مقبول في مصر"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات لن تستمر، و"ما ينفع في أمريكا وأوروبا لا ينفع في مصر".

وقام الفنان محمد رمضان بنشر صورا جديدة له على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول رد وظهور له عقب تداول فيديو انتقاد الفنان هاني شاكر لملابسه في حفلاته، وكتب محمد رمضان على الصور قائلا:" المواجهة من صفات الرجال"