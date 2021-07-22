شريف مدكور مادحًا تامر حسني: «إنسان بسيط وحفلاته مش لطبقة معينة»

/641639/شريف-مدكور-مادحا-تامر-حسني--إنسان-بسيط-وحفلاته-مش-لطبقة-معينة

أشاد الإعلامي المصري شريف مدكور بأخلاق النجم تامر حسني، مشيرًا إلى أنه صاحب شخصية متواضعة، وحفلاته لا تقتصر على طبقة اجتماعية معينة.

دوت الخليج يرصد رسالة شريف مدكور للنجم تامر حسني.

شريف مدكور يعلق على حفل تامر حسني

ونشر مدكور صورة تامر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "أحلى حاجة في النجم تامر حسني غير أنه إنسان بسيط ومش عامل مناظر أن حفلاته لكل الناس مش لطبقة معينة علشان كده هو قريب من قلوب الناس، برافو يا تامر يا مبدع".

هذا وكان النجم تامر حسنى، قد أحيا حفلا غنائيا، في مدينة العلمين الجديدة في ثانى أيام عيد الأضحى، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير محبيه، وقدم خلاله باقة متميزة من الأغانى بعد دخوله على المسرح بشكل مختلف، حيث تم تصميم المسرح بشكل مختلف بحيث يرتفع الجزء الذى يقف عليه تامر حسنى عن باقى أجزاء المسرح.

أغنية صعبة لتامر حسني

فى سياق مختلف، طرح النجم تامر حسنى كليب أغنيته الجديدة "صعبة"، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى.

فيلم مش أنا بطولة تامر حسني

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

وكان تامر حسنى قد احتفل بطرح فيلم "مش أنا" بإقامة عرض خاص حضره العديد من الفنانين منهم مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما وغيرهم.