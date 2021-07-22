/641637/مي-رشدي-عن-مبادرة-التمويل-العقاري-انتعاش-للسوق-العقاري-ودلالة-علي-قوة-الاقتصاد-المصري

أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنه الاسكان بالبرلمان، أن مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% التي أعلن البنك المركزي البدء فى تنفيذها تعد انتعاشا للسوق العقاري وتؤدي إلى انتعاش قطاعات عديدة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المبادرة ستجعل السوق العقاري يساهم بقوة وبشكل كبير في الحياة الاقتصادية التي تعيشها مصر، كما إنها ستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل بجانب تشغيل صناعات أخرى.

دوت الخليج

مي رشدى: مبادرة التمويل العقاري تعطي دلالة قوية على قوة الاقتصاد

وأشارت عضو مجلس النواب، مي رشدي، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن مبادرة التمويل العقاري وتخصيص مبلغ ١٠٠ مليار جنيه للمبادرة مؤشر هام علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجه الدولة ويعطي دلالات هامة علي قوة الاقتصاد وتساهم في رواج السوق العقاري والصناعات المرتبطه به.

هذا، وقد أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

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وتأتي المبادرة دعمًا لتوجّه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملّك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.