السيسي لعسكري: خليك دوغري يا أيمن وقولي عايز إيه.. «المنايفة » دول أنا عارفهم كويس بالذات بتوع أشمون

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تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوار ثنائي مع مجند يدعى أيمن خلال جولة تفقدية قام بها فى مدينة العلمين الجديدة، حول عمله وطموحاته بعد انتهاء الأخير من الخدمة العسكرية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: خليك دوغري يا أيمن وقولي عايز إيه

وسأل الرئيس عبدالفتاح السيسي المجند أيمن عن وظيفته، ليرد قائلًا:” أعمل فى إحدى المكتبات، وهى مصدر الدخل الوحيد الخاص بي، مضيفًا:” لما دخلت الجيش خليت حد ياخد مكاني”.

وعند توجيه الرئيس السيسي سؤال للمجند يتعلق بمكلية المكتبة، أخذ المجند وقتًا فى الرد، ليقول له الرئيس:” خليك دوغري يا أيمن وقولي عايز إيه .. «المنايفة » دول أنا عارفهم كويس بالذات بتوع أشمون”.

وحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الاجتهاد والمثابرة حتى يحسن من دخله، قائلًا له:” اطحن نفسي مااكلشي وماانامش ولا حد يغلبني ابداً، هو العيل اللي بيجي مش محتاج اكل وشرب وتعليم وصحة، تقدر توفر كده ازاي، بس عشان متقولش الظروف صعبة، بلغ سلامي للوالد وكل سنه وانت طيب يا أيمن".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي :” بعد ماتخلص جيش السنة الجاية اطحن نفسك متاكلش و متنامش”، وذلك فى جملة رسائل وجهها الرئيس السيسي للمجند أيمن خلال السير فى جولة تفقدية بمدينة العلمين.

وفى ختام حديثه أكد الرئيس السيسي، أن مطالب أيمن سيتم تنفيذها، حيث قال:” أنا زي أبوك قول اللى أنت عايزه يا أيمن وهايتنفذ”.