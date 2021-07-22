وزير التعليم ينفي وجود أخطاء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن اعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة ولا وجود لأخطاء كما يدعى البعض لاسباب خاصة بهم!.

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسميه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصا " لا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا توجد أسئلة بإجابتين! كل عام وحضراتكم بكل خير" .

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لبوابة اخبار اليوم، أن المركز القومي للامتحانات انتهي من تصحيح امتحان اللغة العربية للشعبتين الادبية والعلمية، مشيرة الي ان المشرفين علي تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالمركز القومي للامتحانات قاموا السبت الماضي بتسليم تقريرا كاملا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تصحيح امتحان اللغه العربيه للشعبتين الادبية والعلمية الكترونيا .

وقالت المصادر ، انه تم الانتهاء من تصحيح امتحان اللغة العربية واللغة الاجنبية الثانية للشعبتين الادبية والعلمية ، لافتة الي ان نسبة النجاح بالمادة فاقت جميع التوقعات .

كما كشفت ذات المصادر ، ان وزارة التعليم ارسلت تقريرا للمركز القومي للامتحانات لاعادة فحص اوراق اجابات امتحان الكيمياء ، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحان الكترونيا من خلال اجهزة الماسح الضوئي .

وكان قد تردد في وقت سابق شائعات حول إعادة فحص امتحان الكيمياء يتمثل في وجود 5 نقاط باسئلة الامتحان تحتمل وجود إجابتين، وهو ما استدعي المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم وقام بالعمل على إعادة فحص أوراق اجابات الطلاب منذ امس الأربعاء.

كما تردد أن الأسئلة الخمسة التي بها أخطاء فنية وتحتمل إجابتين هما:

1- سؤال عباد الشمس الأزرق السؤال جاء في صبغة عباد الشمس

2- في سؤال عدد مجموعات ميثيلين في ايثيل بيوتين معلوم أن مجموعة ميثيلين ذكرت في درس الالكانات وتتكون على صورة CH2 بين رابطتين احاديتين بينما مجموعة CH2= لا تسمى ميثيلين وتسمى ميثيليدين

وعليه لو طالب قال ٢ مجموعة من نوع,Ch2صح ولو طالب جمع هيبقوا CH= ٣ صح لأن كتاب موضحش الفرق بين موضع مجموعتين ، وهذا خطأ فني في السؤال

3- سؤال نقص كتلة الخام أثناء التكسير ينتج رماد ناعم من الخام يتم جمعة أثناء التلبيد والتوتر السطحي يتخلص من الشوائب وبالتالي السؤال له اجابتان أقربهم التوتر السطحي يليها التکسير وكلاهما صحیح.

4- الملاحظة رقم 4 سؤال الايون ثلاثي وبه 3 الكرتون مفرد دماغ الطالب هتروح للكروم لشيوع تكافؤ 3 ومجموعة کروم رقم 6 غير موجودة في

الاختيارات فيختار النيكل ويقع في مجموعة 10 لكن لا يشيع فيه تكافؤ ۳ ، بل يشيع ۲ يبقى السؤال به خطأ فني كان مفروض يقول أحد اکاسیده

5- الملحوظة رقم 5 و معلوم أن نیتريت الفضة راسب لايذوب فلو اختار الطالب الإجابة ألف أو دال کلاهما صحيح وهذا خطأ فني في السؤال.