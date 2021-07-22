مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وقال مفتى الجمهورية، فى بيان اليوم: تتقدم دار الإفتاء المصرية بخالص التهانى القلبية للشعب المصرى، و الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة الأبيَّة الباسلة، حتى تحققت أهداف ثورة 23 يوليو المجيدة التى ستبقى عالقة فى أذهان المصريين.
وأكد مفتى الجمهورية أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين، وهو الذى قدَّم -ولا يزال يقدم- العديدَ من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصرى، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم فى استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التى تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية.
ودعا مفتى الجمهورية جميع المواطنين إلى استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب المصرى وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى المنطقة .
كما دعا فضيلة المفتى الشباب وجموع المواطنين إلى تقديم الغالى والنفيس وبذل الجهد والكد حتى تصل مصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الأمم.
وأكد مفتى الجمهورية على أهمية استلهام الشعب المصرى لروح ثورة 23 يوليو فى هذا الوقت الذى تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رِفعة مصر وتقدمها، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين، وأن يرد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يديم عليها نعمةَ الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.
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