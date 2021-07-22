الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع انتهاء موجة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فى عدد من المحافظات ابتداء من نهار ومساء اليوم، الخميس تدريجياً وحتى خمسة أيام قادمة لتنتهى موجة الرطوبة مع انخفاض فى درجات الحرارة، ولاتوجد فرص أمطار.





وتشهد البلاد انخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة على مناطق "وسط وغرب وشمال البلاد"، بفارق 4-5 درجات مئوية، وتعود الحرارة لمعدلاتها العامة وتنتهى الموجة الحارة والأجواء ستكون صيفية اعتيادية، أما مدن الجنوب فالإنخفاض فيها سيكون ملحوظاً يوم الجمعة.

وخلال الثلاث أيام المقبلة تمركز حوض علوى بارد على شمال البلاد مصحوب بكتلة هوائية معتدلة ستعمل على انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بمقدار (4° درجات تقريباً) مع عودة درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وتنشط هبات الرياح خلال ساعات ما بعد الظهيرة على أغلب الانحاء مما تعمل على تلطيف وتحسن الأجواء نسبياً وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد والتى تزيد من الإحساس بأجواء جيدة والتى قد يصاحبها زخات خفيفة من الأمطار على السواحل الشرقية للبلاد (نسبة الدقة لا تتعدى 20%).

وتستمر هذه الأجواء الجيدة نوعاً ما لمدة لا تقل عن 5 أيام مقبلة ويكون أفضل الأوقات اعتدالا خلال ساعات العصر.