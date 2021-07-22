فرج عامر يثير الجدل بحقيقة رحيل رباعي المنتخب الأولمبي للاحتراف

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كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن وجود عروض احترافية للاعبي منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة، دون ان يذكر اي من الأسماء المرشحة لخوص فترة احتراف خارج الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”، اربع لاعبين من منتخب مصر الاوليمبي تحت اعين وكلاء اللاعبين للانتقال الي دوريات اهم ليس من بينها الدوري الانجليزي وليس بينهم اي مهاجم

ويستعد فريق سموحة لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها خلال الشهر القادم يوم 8/5 يوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

الجدير بالذكر ان دخل النادي الأهلي المباراة امام فريق سموحة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

أهداف المباراة

الجدير بالذكر أن تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة وتمريرة هات وخد بين طاهر وشريف تضع شريف في مواجهة الهاني سليمان يسددها محمد شريف على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

وجاء الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة، عن طريق حسين الشحات، من خلال خطأ الهاني سليمان.

وضرب النادي الأهلي بالهدف الثالث عن طريق على معلول في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء من خلال ضربة جزاء سددها معلول بكل أريحيه وأسكنها الشباك.

اختتم محمد شريف حفلة أهداف النادي الأهلي بالهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة للأهلي بعد تمريرة بين أفشة ومعلول ثم عرضية أرضية من معلول قابلها شريف بتسديدة مرت على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

فيما يخوض الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي تنطلق علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.