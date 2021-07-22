/641634/ترتيب-مجموعة-مصر-في-أولمبياد-طوكيو-أستراليا-تتصدر-والفراعنة-في-الوصافة

حقق منتخب أستراليا الفوز على نظيره منتخب الأرجنتين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث انتهت المباراة بثنائية نظيفة لصالح منتخب أستراليا، ويعرض دوت الخليج ترتيب المجموعة الثالثة، والتي تتضم كل من المنتخبات التالية: مصر وأستراليا وإسبانيا والأرجنتين:

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو

تربع المنتخب الأولمبي الأسترالي، على صداراة المجموعة الثالثة، وذلك بعد التغلب على منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور المجموعات من أولبمبياد طوكيو 2020.

بينما احتل منتخبنا الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، وصافة المجموعة بعد اقتناص نقطة ثمينة أمام منتخب إسبانيا، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات أولى مباريات المجموعة الثالة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

وجاء في المركز الثالث منتخب إسبانيا برصيد نقطة وحيدة، بينما جاء في المركز الأخير منتخب الأرجنتين بدون نقاط، حيث خسر بثنائية نظية أمام منافسة منتخب أستراليا.

مباراة منتخب مصر وإسبانيا

انتهت مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 0/0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، وشهدت المباراة ضغط من قبل المنتخب الإسباني، ولكن نجح دفاع الفراعنة في التصدي لهجمات لاعبي المنتخب الإسباني.

مباراة منتخب الأرجنتين وأستراليا

انتهت مباراة المنتخب الأولمبي الأرجنتيني ومنتخب أستراليا، بفوز الأخير بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الـ 12.30 ظهرا بتوقيت القاهرة، وشهدت المباراة طرد فرانسيسكو أورتيجا لاعب منتخب التانجو.

تشكيل مصر أمام منتخب إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان