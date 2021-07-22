/641625/إشادة-وسخرية-تعليق-ساخر-من-الزمالك-على-الأهلي-وهذا-أفضل-لاعب-داخل-المنتخب

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه منتخب مصر يوم الأحد المقبل في التاسعة و النصف صباحاً منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية .

ونشر عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك” معلق،:”الونش أهم لاعب في منتخب مصر الأولمبي الحالي وأفضلهم هما بس اخوانا البعدا علشان زملكاوي عيزين يحولوا الموضوع لسخرية، بتوع ثالث العالم”.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.

تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

في خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

في خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل المنتخب الأسباني وكانت أخطر هجمات المنتخب الإسباني في الدقيقة 27 بعد أن منع القائم هدف مؤكد لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة قوية من داني سيبيلوس لاعب منتخب إسبانيا في الدقيقة 27 تصطدم بالقائم ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

شهد الشوط الثاني إستحواذ و هجوم للمنتخب المصري بعد إجراء شوقي غريب تغييرات بنزول كلاً من عمار حمدي و صلاح محسن و إبراهيم عادل على حساب طاهر محمد و أحمد ياسر ريان و إمام عاشور ، ونجح المنتخب المصري في الشوط الثاني في الهجوم على دفاعات منتخب إسبانيا لكن دون خطورة على المرمي.

أحداث الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بالضغط من قبل لاعبي المنتخبين، واستطاع لاعبو المنتخب المصري من صناعة العديد من الفرص، كما نجحوا في السيطرة على هجمات لاعبو منتخب إسبانيا، وتحسن أداء الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وشهد هذا الشوط تغيرات بالجملة من قبل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث حل عمار حمدي مكان إمام عاشور، وصلاح محسن مكان أحمد ياسر ريان، وإبراهيم عادل مكان طاهر محمد طاهر، كما قام لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بإحداث ثلاث تغيرات أيضا.