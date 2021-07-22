صور.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب حماة الوطن فى سوهاج

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انطلقت فعاليات اللقاء الأول للتواصل بين نواب محافظة سوهاج بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء حزب حماة الوطن بسوهاج، ولاقي مشاركة واسعة وحضور كبير لأعضاء الحزب وبمشاركة متميزة بعضوات الحزب بمختلف المراكز وبوجود النائب أحمد عبد السلام قورة بمجلس النواب حيث تحدث عن أبرز الانجازات التي تمت في مركز دار السلام ومحافظة سوهاج عموما ومشاركته الواسعة في مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انطلاق فعاليات اللقاء الاول بين اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج

المجلس التشريعي

وشارك بالملتقي النائبة الدكتورة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة حقوق الانسان، موضحة انجازات المجلس التشريعية ودورها الواضح في الرد علي البيانات المغرضة ضد مصر من الاتحاد الاوربي.

كما شاركت النائبة المهندسة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، في الملتقي وابرزت الانحازات التي تمت في مركز المنشاة من افتتاح لسوق الخضار الحضرى.

‏كما أوضح الدكتور احمد الديب الخولي الأمين العام للحزب بسوهاج أهم الانحازات التي تبناها الحزب خاصة بناء قاعدة شعبية تعتمد علي الشباب في تكوينها كما تم توجية الشكر للعمدة ناصر الحبال أمين مركز جرجا الذي بذل مجهود كبير لاتمام ذلك الملتقي