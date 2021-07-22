/641623/مؤسس-أمهات-مصر-لطلاب-الثانوية-العامة-مفيش-حاجة-إسمها-بعبع-الثانوية

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إنه لا يوجد شيء يسمي «بعبع الثانوية العامة»، في إشارة منها إلى مادة الفيزياء التي سيؤديها طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة السبت المقبل.

مؤسس أمهات مصر: الاجتهاد والمذاكرة هو معيار التفوق والنجاح

وأضافت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر في تصريحات صحفية، إن هذا المصطلح تم اختراعه من البعض لأهداف ومصالح شخصية، ولكن علي الطلاب أن لا ينساقوا وراء هذه المصطلحات وعليهم الاجتهاد والمذاكرة وهذا هو معيار التفوق والقضاء على أي بعبع كما يصفه البعض.

مؤسس أمهات مصر تناشد أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة التركيز فى الامتحانات دون الالتفات لأى أمور أخرى

وناشدت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بالتركيز في الإمتحانات المقبلة دون الالتفات لأي أمور تشغلهم عن إمتحاناتهم، خاصة أن إمتحان الفيزياء بعد غدا السبت، وعليهم التركيز وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم فيه واحتواء أبنائهم، قائله: "لكل مجتهد نصيب".

وتابعت: علي أولياء الأمور عدم الضغط علي أبنائهم من أجل الحصول علي درجات مرتفعه، مؤكده أن لا شيء يسمي بكليات القمة، مستطرده: "كلية القمة هي الكلية التي يلتحق بها الطالب وتناسب قدراته ويتفوق فيها بغض النظر عن مجموعها".