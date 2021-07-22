5 ظواهر في مباراة مصر وإسبانيا: افتتاحية وانطلاقة مميزة للفراعنة.. ورقم قياسي للشناوي وحجازي.. ولقطة محرجة لـ شوقي غريب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

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حقق المنتخب المصري تعادلا غاليا بطعم الفوز على حساب إسبانيا بدون أهداف في مباراة شهدت تألق واضح من خط دفاع الفراعنة والحارس العملاق محمد الشناوي ، ويستعرض دوت الخليج 5 ظواهر في مباراة مصر وإسبانيا.

حصول مصر على نقطة ثمينة من بطل أوروبا وأحد المرشحين لحصد الميدالية الذهبية من البطولة بعد تألق واضح من أبناء النيل على رأسهم خط الدفاع والحارس محمد الشناوي.

5 ظواهر في مباراة مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو2020

أثار شوقي الغريب السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهر في لقطة تبدو محرجة بعد أن ألتقطت الكاميرات قيام المدرب بربط حزامه على الهواء مباشرة.

القائم الأيسر للشناوي ينقذ مصر من الهدف الأول من إسبانيا لتستمر مقولة الشناوي ومعه العارضة ينقذان الفراعنة من هزيمة قاسية.

ظواهر في مباراة مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

خروج لاعبان من منتخب إسبانيا خلال أحداث الشوط الأول من أبرز الظواهر الغريبة في مواجهة مصر وإسبانيا حيث أجبرت الإصابة المدير الفني للإسبان على إجراء تغييرين إضطرارين.

تحقيق محمد الشناوي حارس مرمى رقما قياسيا ، حيث أصبح الشناوي أول حارس في تاريخ الكرة المصرية يشارك في بطولات كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات والأولمبياد.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان.

تشكيل إسبانيا لمواجهة مصر

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

في خط الوسط: كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

في خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.