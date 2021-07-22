اتحاد عمال مصر: الدولة ماضية فى تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوى

جدة - نرمين السيد - هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدى البدوى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بحلول الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو، مشيرا إلى أنه استكمالا لروح الثورة وأهدافها النبيلة فإن الدولة ماضية فى تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوى متقدم بجميع المجالات.





وقال البدوى - فى تصريحات صحفية اليوم الخميس - إن هذه الثورة ضرب فيها المصريون أروع الأمثلة فى دعم القوات المسلحة والوقوف خلفها حفاظا على الدولة، مؤكدا أن هذه الثورة مازالت تعيش بقلوبنا لأنها إنجازات للفقراء والمهمشين من الشعب المصرى خاصة العمال والفلاحين والطلبة وسعت لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الاحتفال بذكرى ثورة يوليو هذا العام يختلف عن الأعوام الماضية، لأن كافة المشروعات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تنحاز للفقراء والمهمشين ويسعى من خلالها لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنها تسير على مبادئ ثورة يوليو المجيدة.

وأوضح أن هذه المشروعات تشمل مشروع حياة كريمة، والدلتا الجديدة وقانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة الذى طرحة الرئيس الأسبوع الماضى سيعيد بناء 67% من فقراء مصر الذين يعيشون داخل 4.500 قرية، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا وتعليما بتكلفة 700 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع الدلتا الجديدة، قال البدوى إن الرئيس يسعى من خلاله لاستصلاح حوالى 2.5 مليون فدان، حيث تم استصلاح 100 ألف فدان وسيتم استصلاح 250 ألف فدان بنهاية العام الجارى، على أن يتم الانتهاء منه بأقصى سرعة، منوها بأن هذا المشروع سيستفيد منه الفلاحين بشكل كبير لأنه سيوفر لهم فرص العمل والاستثمار الزراعى والحيوانى لمن لديه القدرة على ذلك، وسيعود بالخير على الشعب المصرى بأكمله .

وفيما يتعلق بقانون التأمين الصحى، أوضح أنه يعد من القوانين التى إنحازت للطبقات الأقل دخلا فى تاريخ مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينص على أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة هذا القانون، وأن الدولة ستقوم بدفع اشتراكات غير القادرين، مشيرا إلى أن الدولة تؤكد من خلال هذا القانون أنها سوف تعالج غير القادرين دون أن يتحملوا أى تكلفة.