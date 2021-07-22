مصادرة 300 شيشة فى حملات لـ السياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة شنت 4 حملات مكبرة على طول الكورنيش خلال العيد، بالإضافة إلى تواجد لجان المرور للمراقبين بصفة مستمرة على مدار اليوم.





وأشار رشاد، فى بيان صادر اليوم، إن الحملات أسفرت عن مصادرة 300 "شيشة"، ورصد مخالفات فى عدد من الشواطئ، تمهيدا لتوقيع غرامات مالية عليهم. وأضاف أن نسب الأشغال فى أولى أيام العيد شهدت انخفاضا ملحوظا حيث وصلت إلى 50% بينما شهد ثان يوم العيد نسب إقبال وإشغال عالية وصلت لـ 100%. وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استمرار الحملات الرقابية والتأكد من أمن وأمان الشواطئ وتوفير أفضل الخدمات للرواد.

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