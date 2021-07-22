سعفان يتابع صرف معاش ورثة مصرى كان يعمل فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن "و.م.ح" من المقيمين بمحافظة أسيوط، لمساعدته فى الحصول على معاش والده الذى كان يعمل بإيطاليا وتوفى 14 ديسمبر 2019، وذلك لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، أفادت أن العامل المتوفى كان منتظما فى سداد الأقساط التأمينية، وبالتالى تستحق ورثته المعاش. وقد قام المكتب بتوجيهات من السفير إيهاب أبو سريع، قنصل عام جمهورية مصر العربية بميلانو إيطاليا، بالتواصل مع ورثة المتوفى، وتم إرشادهم إلى الأوراق المطلوبة لمساعدتهم فى صرف المعاش المقرر قانونا.

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