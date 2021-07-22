/641608/الصخرة-المصرية-أحمد-حجازي-يحقق-رقما-قياسيا-بعد-بعد-مباراة-مصر-وإسبانيا

بعد مشاركة أحمد حجازي مع المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم الخميس، أمام منتخب إسبانيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، أصبح أحمد حجازي يصبح أكثر لاعب يشارك بقميص منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 5 مباريات منذ اعتماد مشاركة اللاعبين تحت 23 عاما في أولمبياد 1992، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرةن ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ المشاركات الدولية لأحمد حجازي

دون الدولي احمد حجازي قائد المنتخب الأولمبي ولاعب فريق اتحاد جدة السعودي، اسمه في تاريخ الكرة المصرية، حيث شارك في كأس العالم 2018، وشارك في دورتين أولمبيتين (لندن 2012- طوكيو 2020 )، بالإضافة إلى مشاركته في كأس العالم للشباب مرتين (2009 - 2011).

ظهر أحمد حجازي في مباراة المنتخب الوطني الأولمبي مع منتخب إسبانيا بصورة جيدجة، حيث قدم أداء رجولي ، حيث استطاع الصخرة المصرية بتشتيت الكرة 14 مرة، فى الوقت الذى شتت فيه باقى لاعبى المنتخب الأولمبي كاملين 9 مرات، وجاءت احداث المباراة كالتالي:

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول من المباراة ضغط متواضع من قبل منتخب إسبانيا، ولكن نجح دفاع المنتخب الوطني الأولمبي في التصدي للعديد من الكرات، ومنع لاعبي المنتخب الإسباني من الوصول إلى مرمى محمد الشناوي، وبدأ منتخبنا الأولمبي في بناء الهجمات، وسدد أحمد ياسر ريان أول تسديده ولكن تصدى لها حارس منتخب إسبانيا، ثم أحرز مهاجم منتخب إسباني كرة قوية ارتضمت بالقائم الأيسر لمحمد الشناوي، ثم ردت مرة أخرى للاعب منتخب إسبانيا وأحرزها بعيدا عن المرمى، واشترك طاهر محمد طاهر مع مداف إسبانيا في كرة سددها طاهر وابتعدت عن مرى إسبانيا، ولكن الحكم عاد للفار، وحصل طاهر على البطاقة الصفراء.

أحداث الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بالضغط من قبل لاعبي المنتخبين، واستطاع لاعبو المنتخب المصري من صناعة العديد من الفرص، كما نجحوا في السيطرة على هجمات لاعبو منتخب إسبانيا، وتحسن أداء الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وشهد هذا الشوط تغيرات بالجملة من قبل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث حل عمار حمدي مكان إمام عاشور، وصلاح محسن مكان أحمد ياسر ريان، وإبراهيم عادل مكان طاهر محمد طاهر، كما قام لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بإحداث ثلاث تغيرات أيضا.