أرقام الأهلي فى الدوري قبل مواجهة البنك الليلة لمواصلة الانتصارات.. تفاصيل

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يستضيف المارد الأحمر فريق البنك الأهلي في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الأهلي we السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قدما في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
ويدخل الأهلي مباراة البنك الأهلي وفي جعبته 51 نقطة جمعها من 23 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق “مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة”. وتعادل في 6 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز”، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.
ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 17 هدف.
وتعد مباراة البنك الأهلي اليوم الظهور الأول للفريق بعد أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
فيما يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، جمعها من 26 مباراة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 11 مباراة.
قائمة الأهلي
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني، قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي وتضم كلاً من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ووالتر بواليا ومحمد شريف.
غيابات الاهلي
وشهدت قائمة مباراة البنك الأهلي غياب السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.
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