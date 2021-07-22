/641606/أرقام-الأهلي-فى-الدوري--قبل-مواجهة-البنك-الليلة-لمواصلة-الانتصارات-تفاصيل

يستضيف المارد الأحمر فريق البنك الأهلي في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الأهلي we السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قدما في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة البنك الأهلي وفي جعبته 51 نقطة جمعها من 23 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق “مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة”. وتعادل في 6 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز”، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 17 هدف.

وتعد مباراة البنك الأهلي اليوم الظهور الأول للفريق بعد أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

فيما يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، جمعها من 26 مباراة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 11 مباراة.

قائمة الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني، قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي وتضم كلاً من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ووالتر بواليا ومحمد شريف.

غيابات الاهلي

وشهدت قائمة مباراة البنك الأهلي غياب السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.