/641605/ضبط-25-طن-لحوم-مجمدة-غير-صالحة-للاستهلاك-الآدمي-بالقاهرة

دوت الخليج

ضبط 2.5 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة

وأسفرت الجهود عن ضبط مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته 2،55 طن "لحوم مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومُراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومُكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

هذا وكان لقى عجوز يحمل جنسية دولة عربية مصرعه، نتيجة سقوطه من الدور التاسع بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة، اليوم الخميس، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة كافة التحقيقات.

وبدء الأمر عندما تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من نافذة الدور التاسع بأحد المنازل السكنية، فانتقل رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية الرائد إسلام السيد إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن الضحية عجوز يحمل جنسية دولة عربية، سقط من نافذة الدور التاسع، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

علي الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود العيان،، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.