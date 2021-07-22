/641603/أحمد-فرغلي-يوجه-سؤالا-لوزيرة-البيئة-بشأن-كارثة-انتشار-بقعة-زيت-على-شواطىء-بورسعيد

قال النائب أحمد فرغلى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نائب محافظة بورسعيد، إن انتشار بقعة زيت كبيرة على شواطىء بورسعيد يحدث لأول مرة ، وحتى الآن السبب مجهول .

أحمد فرغلى: سيتم توجيه سؤال إلى وزيرة البيئة بشأن تحويل المياه إلى اللون الأسود

وأضاف النائب أحمد فرغلي، البرلمانى فى تصريح لـ دوت الخليج، إنه بصدد توجيه سؤال إلى وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بشأن هذا الحادث والذى تسبب فى حدوث بقعة زيت كبيرة حولت لون المياه إلى اللون الأسود ، مما سبب ازعاج للمصيفين، فضلا عن الآثار البيئية المتعلقة بتلك المساحة من مياة البحر ، وكذلك سؤالها عن تأثير هذا الحادث على صحة المواطنين. إضافة إلى دور وزارة البيئة وما قامت به، لازالة تلك البقعة ومعالجة اثارها، ومعرفة المتسبب فى الحادثة ، وكذا تأثير الحادث على الحياة البحرية والاسماك .

أحمد فرغلى: تحرك الحكومة بشأن أزمة تلوث المياه كان بطيئًا

وعن تحرك الحكومة، قال فرغلى، إن التحرك كان بطيئا ولم نعرف بالحادث إلا من خلال الفيديوهات التى انتشرت على السوشيال ميديا وتحدثت عن انتشار بقعة الزيت قبل إصدار الحكومة اى بيان او تحذير للمواطنين .

هذا وقد شهد شاطئ محافظة بورسعيد كارثة كبيرة في الثامنة من صباح ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، حيث فوجئ الأهالي بلون أسود قادم عليهم من داخل "مياة البحر" مما دفع الأهالي للهروب خارج الشاطئ.

تبين أن اللون الأسود عبارة عن زيت ناتج عن مخلفات السفن، والتي تسبب في تحويل مياة البحر من اللون الأزرق الي اللون الأسود، الذي يشبه لون الزيت المحترق الناتج عن عادم السيارات.

وأبدى الأهالي استيائهم من الأزمة التي حدثت، وأكدوا أنها أفسدت فرحة ثاني أيام العيد، ومنعت الأهالي من التواجد داخل المياه، خاصة وأن هناك عدد من المصيفين قد جاءوا من المحافظات للاستمتاع بشاطئ بورسعيد.

وأكد أحد مؤجري الشماسي أن الأزمة ناتجة عن قيام السفن بتغيير الزيت بالمخالفة للقانون، وأشار إلى أن الأمر يعد مخالفة صريحة للقانون، لما وقع من أضرار تتعلق بتلوث مياة البحر المتوسط، مما يهدد حياة الأهالي.

وتواجد علي الشاطئ عشرات الآلاف من المواطنين، إلا أن الزيت منعهم من النزول إلى المياه، وعند محاولة البعض للنزول إلى مياه البحر “لطخ” الزيت ملابسهم وأجسادهم.