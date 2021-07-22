/641602/العين-الإماراتي-يقترب-من-إنتزاع-صفقة-الأهلي-تفاصيل

كشفت تقارير مغربية، اخر كواليس رحيل سيفان رحيمي عن الرجاء المغربي، وانضمامه للأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ووفقا لما ذكرته قناة "الرياضية" المغربية، أن اللاعب الذي ارتبط اسمه بالتواجد في القلعة الحمراء الفترة المقبلة، أصبح على وشك الانتقال إلى العين الإماراتي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضحت الشبكة عبر حسابها على "تويتر" أن مصدر من النادي الإماراتي أخبرهم فأن الفريقين قريبين من التوصل لاتفاق.

ويرغب الرجاء في الإبقاء على لاعبه لخوض نهائي البطولة العربية ضد اتحاد جدة السعودي، فيما يفضل النادي الإماراتي ضم اللاعب بشكل مباشر.

ويستعد الأهلي لمباراته اليوم أمام فريق البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً،ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز مؤجلات الجولة ال25، علي استاد السلام.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، وتعادل الأهلي سلبيا مع البنك الأهلى في مباراة الدور الأول.

والجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال إفريقيا بنتيجة 3/0.

موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة اليوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

محمود الخطيب

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

الأهلي

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.