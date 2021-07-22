/641601/عرض-فيلم-العنكبوت-لأحمد-السقا-ومنى-زكي-في-هذا-الموعد

حدد صناع «العنكبوت» موعد نهائي لطرحه بدور العرض ويشارك بالعمل كلا الثنائي أحمد السقا والفنانة منى ذكي بعد فترة انقطاع طويلة عن العمل سويا اذ شاركا في عدد من المسرحيات والأفلام أشهرها فيلم “تيمور وشفيقة” الذي لا يزال الجمهور ينتظر عرضه حتى الأن.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «العنكبوت» بدور العرض

يطرح فيلم «العنكبوت» بدور العرض السينمائية بداية من أغسطس المقبل بعد فترة تأجيلات عديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم «العنكبوت»

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

منى زكي مرشدة سياحية في فيلم «العنكبوت»

تقدم الفنانة منى ذكي خلال أحدث فيلم «العنكبوت» دور مرشدة سياحية.وأشارت إلى أنها تعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، واستعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية.

منى زكي تشارك مع محمد هنيدي في الجواهرجي

تجتمع أيضا منى ذكي مع الفنان محمد هنيدي بعد 23 عاما من خلال فيلم «الجواهرجي» التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، آسر ياسين، أحمد حلاوة وريم مصطفى، إنتاج وليد صبري وإخراج إسلام خيري.

وانضم مؤخرًا عدد من النجوم لفيلم «الجواهرجي» على رأسهم الفنان أحمد السعدني والنجمة القديرة عارفة عبد الرسول، والتي تجسد دور هام ومحوري في العمل، حيث تلعب شخصية خادمة.