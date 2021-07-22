/641597/مصر-تتصدر-المجموعة-الثالثة-في-أولمبياد-طوكيو

تربع المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، على صدارة المجموعة الثالثة، من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد التعادل مع منتخب إسبانيا في أولى مبارياته بالبطولة، ويعرض دوت الخليج ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو والتي تضم منتخبنا الوطني:

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو

يحتل منتخب مصر الأولمبي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات من دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، برصيد نقطة وحيدة، والتي حصل عليها الفراعنة من خلال التعادل مع منتخب إسبانيا، والذي يحتل وصافة المجموعة بنقطة وحيدة أيضا، ويتبقى مباراة أخرى في فرق هذه المجموعة، وهي مباراة الأرجنتين وإستراليا، وتقام في تمام الساعة الـ 12.30 مساء بتوقيت القاهرة.

انتهت مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 0/0، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ووجاءت أحداث المباراة كالتالي:

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول من المباراة ضغط متواضع من قبل منتخب إسبانيا، ولكن نجح دفاع المنتخب الوطني الأولمبي في التصدي للعديد من الكرات، ومنع لاعبي المنتخب الإسباني من الوصول إلى مرمى محمد الشناوي، وبدأ منتخبنا الأولمبي في بناء الهجمات، وسدد أحمد ياسر ريان أول تسديده ولكن تصدى لها حارس منتخب إسبانيا، ثم أحرز مهاجم منتخب إسباني كرة قوية ارتضمت بالقائم الأيسر لمحمد الشناوي، ثم ردت مرة أخرى للاعب منتخب إسبانيا وأحرزها بعيدا عن المرمى، واشترك طاهر محمد طاهر مع مداف إسبانيا في كرة سددها طاهر وابتعدت عن مرى إسبانيا، ولكن الحكم عاد للفار، وحصل طاهر على البطاقة الصفراء.

أحداث الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بالضغط من قبل لاعبي المنتخبين، واستطاع لاعبو المنتخب المصري من صناعة العديد من الفرص، كما نجحوا في السيطرة على هجمات لاعبو منتخب إسبانيا، وتحسن أداء الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وشهد هذا الشوط تغيرات بالجملة من قبل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث حل عمار حمدي مكان إمام عاشور، وصلاح محسن مكان أحمد ياسر ريان، وإبراهيم عادل مكان طاهر محمد طاهر، كما قام لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بإحداث ثلاث تغيرات أيضا.